Dogrywka #8 Pije się do dna, gra się do gwizdka

Ależ to zwycięstwo z Legią smakuje! Toż to delicje! Nie o mnie chodzi, chociaż też się uśmiecham pod nosem. Widać to jednak we Wrocławiu na każdym kroku. Do tej pory, gdy na Stadion Wrocław przychodziło 20 tys. ludzi z okładem, to legioniści wbijali ze trzy. Teraz sami wrócili na tarczy.

Po meczu zaczęła się oczywiście dyskusja o pracy sędziów. Śląsk jeszcze umiejętnie podgrzał atmosferę, kręcąc filmik, na którym strzelec gola Victor Garcia gwiżdże dzieciom i łamaną polszczyzną mówi: „Pamiętajcie, gramy do gwizdka!”. Piękne to! Taki futbolowy trolling bardzo szanuję, lecz widzę, że niektórzy nie wytrzymują ciśnienia. Kiedyś legionista, wicemistrz olimpijski, a dziś piłkarski ekspert Wojciech Kowalczyk napisał w odpowiedzi, żeby Śląsk pamiętał, iż puchary zaczynają się we wrześniu. To ja tylko przypomnę Legii, te bohaterskie boje z Europa FC czy F91 Dudelange. W futbolu potrzebne są jednak małe złośliwości, bo one nadają mu odpowiednią temperaturę.