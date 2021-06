Diogo Verdasca wzmocnił Śląsk Wrocław. Były młodzieżowy reprezentant Portugalii wskoczy do pierwszego składu?

Diogo Verdasca jest wychowankiem FC Porto, klubu ze swojego rodzinnego miasta. Występował w młodzieżowych drużynach "Smoków", a w latach 2010-12 także w zespole Boavisty Porto, z którego wrócił do macierzystego klubu, grając w portugalskiej 2. lidze. W 2017 roku został zawodnikiem hiszpańskiego Realu Saragossa, w którego barwach na poziomie LaLiga2 zaliczył 59 spotkań. Od 2019 roku był piłkarzem klubu z izraelskiej ekstraklasy, Beitaru Jerozolima.

W swojej karierze Verdasca zaliczył 30 spotkań w młodzieżowych reprezentacjach Portugalii od U16 do U20. W barwach FC Porto występował również w UEFA Youth League, mierząc się z juniorskimi drużynami Realu Madryt, Atletico, Szachtara Donieck czy Zenitu Sankt Petersburg.

- Trafiłem do dużego klubu, to dla mnie nowe wyzwanie i kolejny, ważny cel. Bardzo się cieszę i chciałbym pokazać się w Śląsku Wrocław z jak najlepszej strony. Będę bardzo ciężko pracował, aby udowodnić swoją wartość – mówi nowy obrońca wrocławian, który jest odpowiedzią Śląska na rozstanie z Israelem Puerto.

Portugalczyk podpisał kontrakt do końca czerwca 2024 roku. Wszystko wskazuje na to, że może szybko wskoczyć do podstawowego składu.