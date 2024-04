Czy będą braki prądu 25.04 w dolnośląskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Gdzie obecnie (25.04 7:04) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław Krzyki: Balladyny, Czekoladowa od 44 do 54 parzyste, Piernikowa od 1 do 3 nieparzyste, Partynicka od 3 do 15 nieparzyste, Jeździecka od 15 do 23 nieparzyste. 25.04 od godz. 7:00 do 16:00

Środa Śląska: ul. Wrocławska do numeru 1 do 11A, Daszyńskiego, Wąska, Parkowa 25.04 od godz. 7:00 do 11:00

Bielany Wrocławskie: Malinowa od 15 do 21 nieparzyste, Agrestowa od 21 do 25 i od 20 do 22, Porzeczkowa od 1 do 35 nieparzyste. 25.04 od godz. 7:00 do 16:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Drołtowice 19, 19B, 19D, 19E, 23, od 25 do 28, 30, 30 D, 30B, 30L, 31, 32, 32A, 33, 33A, 34A, 35, 35A, od 36 do 39, 39 A, 40, 41, 41 C, 41A, 41B, 41D, 41E, 42, 42A, od 43 do 46, 53, 31507, *-366/1, 330/6, 330/7, 357/2, 369/3, 44/5, 60, 65/1, 69/3. 25.04 od godz. 7:30 do 14:00

Twardogóra ul. Młyńska, Brzozowa, Sosnowa, Lipowa od nr 1 do 28, Krzywoustego, Ratuszowa od nr 17 do 43, Wielkopolska od nr 11 do 15, Wrocławska od nr 8 do 28, Poprzeczna i działki przyległe. 26.04 od godz. 8:00 do 12:00

Jelenia Góra, ul. Zjednoczenia Narodowego od 35 do 39, 42, 43, Korfantego od 5 do 12. 25.04 od godz. 8:00 do 13:00

Wałbrzych ul.: Kościuszki 11, 11A, Plac Tuwima 1.

30.04 od godz. 8:00 do 10:00

Wałbrzych ul.: Aptekarska 1A,4A, Wyzwolenia 55A, 57, 59

30.04 od godz. 8:00 do 15:00

Wałbrzych ul.: Malownicza działki 90/20, 90/21, 90/5, 90/6, 90/22, 90/23, 90/1, 90/2.

30.04 od godz. 9:00 do 16:00

Wrocław

Wrocław Krzyki: Kutrzeby od 1 do 3 i od 2 do 20, Abrahama od 5 do 15 i od 4 do 22, Pszczelarska, Parafialna 70 i od 71 do 79, Strachowskiego od 7 do 51 i od 2 do 18, Hubala od 1 do 11 nieparzyste, Łubinowa 7, od 2 do 10 i od 22 do 30, Rzepakowa, Nektarowa.

26.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Zatorska od 61 do 75 i 128 oraz dz.4/4, dz.4/6 i dz.5/9, Sobieskiego dz.5/9, Bierutowska dz.4/1 i dz.26, Stoczniowa 79, Odolanowska od 51 do 57 nieparzyste, Gumińskiej.

26.04 od godz. 7:00 do 16:00