TOP 10 projektów w ramach WBO 2021

Znamy listę projektów zakwalifikowanych do głosowania w tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.



Po rozstrzygnięciu wszystkich odwołań znalazło się na niej 181 pozycji. Wśród nich są: smocze uroczysko, park doświadczeń, pole do disco golfa i... kamienne kule z Kostaryki.



Liderzy poszczególnych projektów - by zwiększyć szanse - mają jeszcze czas do 13 września na to, żeby ewentualnie połączyć swoje pomysły w jeden. Warunkiem jest wskazanie ich jednego wspólnego lidera oraz zmieszczenia się połączonego projektu w progu kwotowym.



Wrocławianie będą mogli głosować na najbardziej odpowiadające im pomysły w ramach tegorocznego WBO od 24 września do 11 października. W tym roku na realizację projektów miasto zarezerwowało 25 mln złotych, z czego 16 mln zł zostanie przeznaczone na realizację projektów ponadosiedlowych, zaś 9 mln zł - projektów osiedlowych.



Na kolejnych stronach prezentujemy najciekawsze, a niekiedy bardzo zaskakujące projekty, na które będzie można głosować w tym roku.