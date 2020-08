Coraz większy ruch na wrocławskim lotnisku. Które połączenia już wróciły? Jakie są nowości?

Powoli na wrocławskie lotnisko wraca normalność. Część lotów zagranicznych przywrócono już od lipca. Już wiadomo, że od września wszyscy chętni do podróżowania będą mieli do dyspozycji 41 kierunków regularnych z Wrocławia. Wśród nich będzie pięć połączeń tzw. sieciowych oraz 36 niskokosztowych. Dodatkowo nie zabraknie także lotów czarterowych.Zobaczcie szczegóły, gdzie będzie można polecieć - na kolejnych slajdach. Poruszajcie się po galerii przy pomocy strzałek. by przeczytać więcej informacji.

Pawel Relikowski / Polskapress