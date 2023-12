Coraz dalej od play-offów, kolejny zawodnik odchodzi z klubu. Quo vadis, Śląsku?

Jakub Schenk i Andy Van Vliet - rzuty z dystansu tych zawodników w czwartej „ćwiartce” właściwie pozbawiły Śląsk szans na zwycięstwo. Atak wrocławian znów został skutecznie zatrzymany przez drużynę Žana Tabaka i przez pierwsze pięć minut tej kwarty zdobyli zaledwie trzy punkty. WKS walczył do samego końca, ale ostatecznie rozpędzony Trefl wygrał w Hali Orbita 87:66. Trudnej sytuacji kadrowej Śląska na pewno nie poprawił fakt, że z klubem pożegnał się Jawun Evans. Jego umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. 27-latek zagrał w barwach wicemistrzów Polski w trzech spotkaniach (dwa mecze BKT EuroCupu i jeden Orlen Basket Ligi). 11 października w starciu z U-BT Cluj-Napoca Amerykanin doznał kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry. Od tej pory nie pojawił się na parkiecie.

„Błagam Was - stwórzcie jakiś film dokumentalny z tego sezonu przedstawiający całą sytuację w klubie w rolach głównych z Ferrarim, Evansem i kontuzjami połowy drużyny przez cały sezon. Zobaczy to pewnie pięć razy więcej osób niż mecze koszykówki, to może i będzie jakiś fundusz, żeby zatrudnić kogokolwiek, co chociaż będzie mógł grać. Już nawet obojętnie jak - byle grać i być lepszym niż poziom drugiej polskiej ligi” - napisał jeden z kibiców pod postem opublikowanym na profilu wrocławskiego klubu. W zaistniałych okolicznościach trudno dziwić się frustracji sympatyków Śląska.