Caye Quintana nowym napastnikiem Śląska Wrocław

Caye Quintana urodził się w Huelvie. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu z Cadiz CF do Malagi. W barwach andaluzyjskiego klubu rozegrał cały sezon w LaLiga 2, czyli na zapleczu Primera Division. Był podstawowym napastnikiem zespołu, rozgrywając łącznie 38 meczów. Strzelił pięć goli, do których dołożył cztery asysty.

Caye w swojej karierze reprezentował barwy wyłącznie hiszpańskich zespołów. Najwięcej spotkań rozegrał dla Recreativo Huelva. Koszulkę meczową klubu ze swojego rodzinnego miasta zakładał 58 razy. W swojej karierze zaliczył w sumie 82 występy na drugim i 142 na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. Na swoim koncie uzbierał do tej pory 50 bramek.

- Po raz pierwszy zagram w zagranicznym klubie i cieszę się, że trafiłem właśnie do Śląska. To dobry zespół, występujący w europejskich pucharach i należący do czołówki polskiej Ekstraklasy. Rozmawiałem z kilkoma hiszpańskimi zawodnikami występującymi w Polsce i wszyscy byli zgodni co do tego, że Śląsk to doskonały wybór. Jestem tu, aby pomóc drużynie osiągać sukcesy - komentuje nowy napastnik WKS-u.