Byłeś na meczu żużlowym Sparta - Falubaz? Znajdź się na zdjęciach! [FOTO]

NOWE Kupujmy w małych sklepikach, póki nie wyginęły jak dinozaury

Sobótka ma sklep, w którym można kupić tylko to, co zostało wyprodukowane w tej gminie i w sąsiadujących z nią. Karnice pod Żmigrodem to miejsce, gdzie w tę sobotę odbędzie się po raz kolejny wielkie Ogórkorwanie, na którym pojawią się wyłącznie producenci żywności z tamtej okolicy. Popularne hasło „Kupuj od sąsiada” ma na Dolnym Śląsku coraz więcej zwolenników. Słusznie, bo robiąc zakupy, decydujemy o tym, jak wygląda świat wokół nas.