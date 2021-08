Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 19.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (19.08 0:07) nie ma prądu w dolnośląskim?

powiat wrocławski

Bielany Wrocłaskie ul. Sosnowa 9 ,9a,11a ,204

od 18.08 godz. 21:15 do 19.08 godz. 14:15

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Legnica

Legnica ul. Rzeczypospolitej nr 6b, 6c, 6d

25.08 od godz. 8:00 do 14:00

Wałbrzych

Wałbrzych ulica: Uczniowska 21.

25.08 od godz. 9:00 do 14:00

Wrocław

Wrocław Fabryczna: Jarnołtowska od 1 do 15 i od 2 do 14, Jerzmanowska od 117 do 135 i od 118 do 134, Płużna od 44 do 66 i od 45 do 65, Kośnego od 1 do 27 i od 2 do 26, Adamczewskich 8-12 parzyste, Gałowska 21-43 i 20-40.

19.08 od godz. 7:00 do 18:00

Wrocław Krzyki: Tunelowa od 1 do 31 i od 2 do 32, Zwrotnicza od 1 do 15 i od 2 do 16, Ekspresowa od 1 do 9 i od 20 do 28, Gotfryda Linkego, Braci Hofmannów od 1 do 11 i od 2 do 12.

19.08 od godz. 7:00 do 16:00