Bolesławieckie Święto Ceramiki 2021 - to już za tydzień - zobacz program imprezy

NOWE Takich emocji nam brakowało... Off Festival Country Club zaskoczył. Musisz to zobaczyć [ZDJĘCIA]

Off Festival Country Club to nie tylko muzyka.. To styl życia. Już przechodząc przez bramki czujemy festiwalową atmosferę. Na całej strefie festiwalowej mogliśmy oddać się nie tylko muzyce, lecz strefie gastro, ponadto można było odpocząć w strefie Perlage, w której czekały na nas wygodne fotele oraz odpowiednie nawodnienie dzięki mecenasowi wydarzenia Cisowianka Perlage.