Bóbr biega w przejściu podziemnym pod pl. Jana Pawła II we Wrocławiu. Mieszkańcy już go lubią!

We wtorek (20 lutego) z dziennikarzami "Gazety Wrocławskiej" skontaktowała się pani Sylwia [nazwisko do wiadomości redakcji]. Nasza czytelniczka podzieliła się zdjęciami niecodziennego towarzysza w drodze do pracy. W przejściu podziemnym pod pl. Jana Pawła II we Wrocławiu, spotkała... bobra! Okazuje się, że mieszkańcy trafiają na niego już od dłuższego czasu.

- Wyskoczył z fosy przy urzędzie stanu cywilnego, przeszedł pod placem Jana Pawła II i wskoczył dalej do fosy. Widać, że robił to już nie pierwszy raz, bo dobrze ogarniał co i jak - przekazują wrocławianie.

Bóbr ma wśród wrocławian grono prawdziwych fanów. Część z internautów twierdzi, że trafienie na niego w centrum miasta to coś wyjątkowego. Inni są jednak zdania, że Wrocław zmienia się w... zoo: