Biblioteki odchodzą do lamusa? Drastyczny spadek wypożyczeń we wrocławskich filiach bibliotecznych

Statystyki pochodzące łącznie z 39 filii bibliotecznych oraz z Centrum Biblioteczno-Kulturalnego FAMA i MultiCentrum nie są optymistyczne. W I kwartale roku 2021 liczba odwiedzin czytelników bibliotek wynosiła nieco ponad 161 tys. Rok wcześniej w tym samym okresie było ich prawie dwukrotnie więcej - 308 tys. Jeszcze większą liczbę odwiedzających zanotowano w roku 2019 - Miejska Biblioteka Publiczna zarejestrowała ich wtedy niemal 390 tys.

Daje to "pół" książki na jednego mieszkańca miasta. Dla porównania - w tym samym czasie w 2020 wypożyczeń w miejskich bibliotekach było 429,5 tys., a w 2019 niemal 540 tys.

Według Anny Janus, zastępcy dyrektora ds. merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej, powodu spadku czytelnictwa należy upatrywać się w pandemii koronawirusa.

"Zmiana w korzystaniu z zasobów bibliotecznych, czyli zmniejszenia liczby odwiedzających i liczby wypożyczeni jest ewidentnie wynikiem pandemii. Mamy obowiązujące limity na metr kwadratowy powierzchni biblioteki, które nie pozwalają nam na realizację działań dla większej publiczności: spotkań, warsztatów czy swobodnego korzystania z czytelni. Wpływ na to ma też zapewnienie przez nas bezpiecznego wypożyczania zbiorów. Wydłużyliśmy termin wypożyczenia z 30 do 60 dni, tak by każdy bezpiecznie mógł je wypożyczyć i oddać" - mówi Anna Janus.