Biathlon. Mistrzostwa Europy juniorów w Jakuszycach

Mistrzostwa Europy juniorów w biathlonie 2024

Poprzednie edycje mistrzostw gromadziły na starcie blisko 250 zawodników i zawodniczek, którym towarzyszyła ponad setka trenerów i pracowników technicznych. W zawodach udział brało ponad trzydzieści reprezentacji z całego świata. Biathlonowe mistrzostwa Europy są bowiem imprezą otwartą, mogą w niej startować również przedstawiciele krajów spoza naszego kontynentu. Do zdobycia będzie osiem kompletów medali w czterech konkurencjach: biegu indywidualnym, sprincie, sztafetach mieszanych oraz debiutującym w programie mistrzostw biegu ze startu wspólnego rozgrywanym w niezwykle widowiskowej formule „mass start 60”.

Za dwa miesiące na Polanę Jakuszycką przyjedzie blisko 250 młodych biathlonistów i biathlonistek. Dolnośląskie Centrum Sportu w dniach 5-11 lutego 2024 będzie areną Mistrzostw Europy Juniorów. Tydzień wcześniej w tym samym miejscu odbędzie się Puchar IBU Juniorów – impreza, która będzie próbą generalną przed zmaganiami o medale trafiła do Polski po rezygnacji organizatorów z Niemiec.

W sezonie 2023/24 w kategorii juniorów startować mogą zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 2002 roku oraz młodsi. Nie ma w tym gronie jeszcze nazwisk z pierwszych stron gazet, ale należy się spodziewać, że medaliści z Jakuszyc w przyszłości się na nich znajdą. Przykłady można mnożyć - Elvira Oeberg, Marketa Davidova, Julia Simon, Sivert Bakken czy Emilien Jacquelin zanim na stałe zadomowili się w światowej czołówce, pierwsze sukcesy odnosili właśnie na Mistrzostwach Europy Juniorów.

MEJ to nie jedyne międzynarodowe zawody biathlonowe, które tej zimy gościć będą na Polanie Jakuszyckiej. Tydzień wcześniej – w dniach od 1 do 4 lutego - na Dolnośląskim Centrum Sportu odbędzie się Puchar IBU Juniorów, który będzie próbą generalną przed imprezą mistrzowską. Zawody te zostały przeniesione na Dolny Śląsk we wrześniu po tym jak oficjalną rezygnację złożyli organizatorzy z niemieckiego ośrodka w Notschrei.

Historia biathlonowych Mistrzostw Europy Juniorów sięga 1994 roku. Początkowo rozgrywane były wspólnie z seniorskim czempionatem Starego Kontynentu. Od 2016 roku MEJ już jako samodzielny byt gościły w Pokljuce (trzykrotnie), Novym Meście na Morawach, Sjusjoen, Hochfilzen i Madonie. W lutym do tej listy dopisać będzie można Jakuszyce. W 2000 roku gospodarzem zawodów było Kościelisko.