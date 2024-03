Banksy ma swoją wystawę we Wrocławiu! Ponad 150 prac znanego w świecie, choć anonimowego artysty można obejrzeć w hali IASE

— Wystawa „The Mystery of BANKSY – A Genius Mind” to ekscytująca podróż przez ponad 150 inspirujących dzieł artysty. W ramach wystawy prezentujemy różnorodne motywy sztuki ulicznej, włączając w to graffiti, fotografie, rzeźby, obrazy, instalacje wideo oraz wydruki na różnych nośnikach, takich jak płótno, tkanina, aluminium, FOREX® i pleksi. Te różnorodne formy sztuki Banksy'ego zostały precyzyjnie wyselekcjonowane i zgromadzone specjalnie na potrzeby tej wystawy, tworząc kompleksowy przegląd jego twórczości — mówi "Gazecie Wrocławskiej" Ewa Król z High Note Events, organizatora wystawy.