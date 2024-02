Awantura na meczu dzieci w Oleśnicy. Jeden z ojców nie wytrzymał, wbiegł na boisko i zaczął szarpać dziecko | FILM

Do tej skandalicznej sytuacji doszło 10 lutego 2024 roku w czasie turnieju piłkarskiego dzieci z rocznika 2016 w Oleśnicy. Mecz był nagrywany do celów szkoleniowych. Na nagraniu widać, jak rosły, wysoki, umięśniony mężczyzna podbiega do 7-latka i podnosi go za koszulkę do góry, kilkadziesiąt centymetrów nad płytę boiska. Następnie odrzuca go gwałtownie. Z trybun słychać krzyk. Na boisko wbiegają inne osoby, dochodzi do szarpaniny, a napastnik uderza jedną z interweniujących osób. Aby go obezwładnić, potrzeba było kilku mężczyzn. Wszystko działo się na oczach przerażonych dzieci.

Obejrzycie nagranie: