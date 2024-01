Atrakcyjna posiadłość z prywatnym kortem tenisowym. Taki dom pod Wrocławiem wystawiono na sprzedaż. Za ile?

Ogród z prywatnym kortem tenisowym

Dobra komunikacja to jednak nie wszystko, bo willa ma coś znacznie lepszego do zaoferowania. A to spodoba się osobom, którzy cenią sobie aktywny wypoczynek. Działka ma ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych. Ogród został funkcjonalnie zaprojektowany, a teraz znajdują się tam dojrzałe już drzewa. Jest tam bardzo dużo wolnej przestrzeni, którą dopełnia basen i plac zabaw dla dzieci.

To co wyróżnia tę posiadłość od innych to pełnowymiarowy i profesjonalny kort tenisowy, który wydzielono z części ogrodu. Jest on jednak wielofunkcyjny, bo ustawiono tam także dwie pary koszy, przez co kort pełni funkcję dwóch boisk do koszykówki.