Andrzej Padewski wybrany na kolejną kadencję. Prezes Dolnośląskiego Zwiazku Piłki Nożnej zostaje na swoim stanowisku

NOWE Od 4 maja kolejne luzowanie obostrzeń. Otwarcie centrów handlowych i powrót dzieci do szkół. Co jeszcze?

Powoli do życia wracają kolejne gałęzie gospodarki i życia społecznego. Harmonogram luzowania obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 obejmuje cały miesiąc. Pierwsze duże zmiany wejdą w życie we wtorek, 4 maja. Co się wówczas zmieni? Zaplanowano m.in. otwarcie centrów handlowych, a także powrót części dzieci do szkół.