Akcja policji i straży w bloku przy Strzegomskiej. Co tam się dzieje? JJ

Przed godziną 16 policja i straż pożarna zostały wezwane do bloku mieszkalnego przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu. Do okna na drugim piętrze pięciokondygnacyjnego bloku została rozłożona drabina. Co tam się dzieje?