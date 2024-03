"Agent", "Big Brother" i wrocławski "Bar" - tak wyglądały pierwsze programy reality show w Polsce. Nie uwierzycie, kto brał w nich udział

Program "Bar" był nagrywany we Wrocławiu

"Agent" to był pierwszy program typu reality show w Polsce

O tego produkcji tego typu programów niewiele wówczas wiedziano, a Marcin Meller (prowadzący "Agenta") nie raz wspominał, że i on sam nie był dobrze przygotowany do swojej roli i wielokrotnie na planie popełniał gafy. Nic dziwnego, bo pracowano w warunkach, w których do tej pory w Polsce nikt nie pracował.

To był pierwszy taki program, który wprowadził widzów w świat intryg i emocji - odpowiednik belgijskiego formatu "De Mol". Wyemitowano go na antenie TVN w latach 2000–2002, a później w latach 2016–2019. Uczestnicy wyjeżdżali poza granice naszego kraju, gdzie musieli stawić czoła różnorodnym zadaniom fizycznym i intelektualnym. Rozwiązanie zagadki wiązało się z nagrodą pieniężną. Wśród całej grupy znajdował się jednak "Agent" - tajemnicza postać wytypowana przez producentów, której misją było sabotowanie wysiłków reszty graczy. Pod koniec każdego odcinka wszyscy zawodnicy (z wyjątkiem tych z zielonym immunitetem) musieli odpowiedzieć na kilkanaście pytań dotyczących tego, kto ich zdaniem jest "Agentem". Osoba, która popełniła najwięcej błędów, odpadała z gry.