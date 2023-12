Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje zabytkową willę na Kępie Mieszczańskiej we Wrocławiu. Cena, jak budynek, ogromna!

Willa w centrum miasta na sprzedaż. Jakie możliwości daje nowemu właścicielowi?

Nieruchomość wystawiona na sprzedaż znajduje się przy ul. Mieszczańskiej 7 we Wrocławiu. Jak informuje Agencja Mienia Wojskowego, budynek został wybudowany przed 1939 r. Niektóre źródła, jak pocztówki, wskazują wzmianki na jego temat jeszcze sprzed XX wieku. Wtedy znajdowało się w nim kasyno oficerskie 6. Śląskiego Batalionu Taborowego. Później karty historii nieco milczą. Do 10 grudnia 2013 r. była to siedziba Wojskowego Biura Emerytalnego. Budynek został umieszczony w ewidencji zabytków Wrocławia.

Willa o powierzchni całkowitej niemal 1026 mkw. i 840 mkw. użytkowej (bez strychu) pełniła funkcję biurową, choć zgodnie z obowiązującym studium nic nie stoi na przeszkodzie, aby w nim zamieszkać. Plan zagospodarowania bierze pod uwagę także inne zastosowania: usługi powszechne, wielkomiejskie czy publiczne, lokale użytkowe, handel oraz nauka. Budynek jest murowany, ma dwie kondygnacje oraz użytkowe poddasze. Jest w całości podpiwniczony. Na działce znajdują się ogrodzenia i place.