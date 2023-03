Adam Małysz prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień legenda skoków narciarskich (ZDJĘCIA)

Adam Małysz po obfitującej w sukcesy karierze sportowej został działaczem. Najpierw pełnił rolę dyrektora-koordynatora do spraw skoków narciarskich w Polskim Związku Narciarskim, a w czerwcu został wybrany prezesem wspomnianej organizacji. 45-latek na co dzień pracuje w Krakowie, ale mieszka w Wiśle, z której pochodzi.

Po zakończeniu kariery skoczka Małysz postanowił spróbować swoich sił w rajdach terenowych i przez kilka lat brał udział w Rajdzie Dakar. Motoryzacja to jego ogromna pasja, w mediach społecznościowych często możemy zobaczyć go w towarzystwie różnych pojazdów.

W 1997 roku Małysz wziął ślub z Izabelą Polok, mają córkę Karolinę, która przyszła na świat w tym samym roku. Państwo Małyszowie wykorzystują urlopy na zagraniczne wyjazdy. We wrześniu 2022 roku odwiedzili Bośnię i Hercegowinę. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego wspierał swoją żonę, kiedy ta brała udział w programie „Dancing with the Stars”.