3-majówka we Wrocławiu. Festiwal rozpoczyna się z poślizgiem. Kto zagra? [KONCERTY, BILETY]

NOWE Ubezpieczenie OC. Ceny statystycznie spadły prawie o 10%

W I półroczu 2021 r. średnia cena OC była niższa o 9,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. To największy spadek cen od 2017 roku, który nastąpił pomimo ciężkiej dla gospodarki pandemii. Czy przeciętny Kowalski to jednak odczuwa?