25 lat niewinności - premiera filmu o sprawie Tomasza Komendy

- Ta historia rozgrywała się ponad 20 lat, więc opowiedzenie jej w pełnym spektrum nie było możliwe - przyznał w Dzień Dobry TVN Jan Holoubek, reżyser filmu "25 lat niewinności". - Zdecydowaliśmy się na dwa główne wątki. Pierwszy, to sprawa Tomka w kontekście rodzinnym. Bo to piękna historia, jak rodzina utrzymywała go przy życiu. - Drugi wątek, to niesamowita historia, jak Tomasz Komenda został uratowany. Ludzie niewiele wiedzą o kulisach tej sprawy - dodał.

W filmie sporo jest też drastycznych scen więziennych. - Postanowiliśmy że nie będziemy robić filmu wypudrowanego, tylko musimy powiedzieć prawdę. Dlatego tak jest - tłumaczy Jan Holoubek.

