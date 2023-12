10 pięknych dworów i pałaców pod Wrocławiem. Czekają na kupców, czy ktoś je uratuje? Jerzy Wójcik

Wrocław i okolice to jedno z największych skupisk dworów i pałaców w całej Polsce! Niestety, część z nich to już kompletna ruina, ale są jeszcze takie, które przy dużym zaangażowaniu inwestora i niemałych środkach finansowych, można uratować przed unicestwieniem. Sporo takich obiektów ma w swoim posiadaniu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Oddział terenowy KOWR we Wrocławiu co jakiś czas organizuje przetargi na konkretne budynki i kolejne zabytkowe dworki przechodzą w ręce prywatnych właścicieli. Które pałace, w obrębie godziny jazdy od Wrocławia, zostały jeszcze na sprzedaż? Zobaczcie 10 najciekawszych obiektów!