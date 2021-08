Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Znalezione w MPK. Te rzeczy zostawiamy w autobusach i tramwajach [GALERIA]

Pasażerowie zostawiają różne rzeczy w autobusach i tramwajach. Laptopy, torby, książki, rękawiczki - lista może być naprawdę długa. Zobacz, co ludzie zostawiają w autobusach i tramwajach we Wrocławiu. Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by przeglądać dalej.