Za przegląd samochodu zapłacimy aż 300 złotych? Zobacz, jakie zmiany nas czekają

Za przegląd auta zapłacimy aż 300 złotych? Zobacz, jakie zmiany nas czekają

Projekt nowej ustawy regulującej sposób przeprowadzania badań technicznych pojazdów po konsultacjach i zgłoszonych uwagach między innymi Polskiej Izby Kontroli Pojazdów, jest teraz analizowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Ustawa wzbudza wiele wątpliwości i uwag ze strony nie tylko samych diagnostów, ale też kierowców. Z ostatnich zapowiedzi wynika, że zmiany wejdą w życie od stycznia 2022 roku.



Dowód rejestracyjny pojazdu z wbitym, ważnym badaniem technicznym, to jeden z najważniejszych dokumentów każdego kierowcy. Obok prawa jazdy i ubezpieczenia OC, bez ważnego badania na drogę się nie wyjedzie. Nowa ustawa przewiduje między innymi kary dla spóźnialskich czy przechowywanie fotograficznej dokumentacji z badań. Diagności domagają się podniesienia cen przeglądów, które – jak podkreślają – nie były zmieniane od 17 lat.



