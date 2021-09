W tych miejscach na dolnośląskich drogach czekają nas utrudnienia

Ruszyła realizacja programu poprawy bezpieczeństwa pieszych na dolnośląskich drogach. Zakłada on budowę nowych przejść dla pieszych w małych miejscowościach lub przebudowę już istniejących. Do końca tego i w przyszłym roku samorządy wsparte finansowo przez resort infrastruktury będą mogły wydać na ten cel 6 mln 372 tys. złotych.



W wybranych miejscach zamontowane zostaną progi zwalniające, przebudowana geometria pasów jezdni, tak by poprawić widoczność pieszych. W wielu miejscach jezdnia zostanie zwężona, pojawią się azyle dla pieszych, w części oświetlenie. Niestety, w najbliższych miesiącach z powodu prowadzonych prac kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami i ograniczeniami w ruchu.



Na kolejnych stronach pokazujemy miejsca w których w najbliższych miesiącach pojawią się ekipy drogowców, budując lub przebudowując przejścia dla pieszych.