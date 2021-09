Umebluj mieszkanie za darmo! Do wzięcia są biurka, sofy, wersalki i szafy

Na portalu ogłoszeniowym olx.pl można znaleźć mnóstwo różnych ogłoszeń. Wśród nich wiele nowych ofert mebli do oddania za darmo.



Sofy, biurka, wersalki i szafy są używane - niektóre w doskonałym stanie, inne wymagają lekkiego odświeżenia. Wybraliśmy dla Was najciekawsze ogłoszenia z Wrocławia.



Zobaczcie, co oddają wrocławianie na kolejnych slajdach. Możecie na nie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.