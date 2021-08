Tu samochody jeżdżą za szybko! Trasy piratów drogowych we Wrocławiu

Przekraczanie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym to częsta przyczyna wypadków. Długa, prosta, gładka droga zachęca do mocniejszego naciśnięcia gazu. Eksperci od ruchu drogowego dostrzegają w tym największe zagrożenie m.in. dla pieszych, ale nie tylko.



Skutki zderzeń samochodów, nawet tych najnowocześniejszych, wyposażonych w rozmaite systemy bezpieczeństwa bywają tragiczne przy większych prędkościach. Niektórych praw fizyki po prostu nie da się oszukać. Eksperci zwracają też uwagę, że kierowca poruszający się z nadmierną prędkością zmniejsza szanse innych uczestników ruchu na odpowiednią reakcję. A przekraczanie dozwolonej prędkości w aglomeracjach miejskich wcale nie przyśpiesza czasu przejazdu. Powoduje jedynie, że podróż jest mniej płynna, wpływa na szybsze zużycie elementów eksploatacyjnych pojazdu, zwiększa zużycie paliwa, jest mniej ekologiczna i bardziej niebezpieczna. Cykle sygnalizacji świetlnej są obliczone dla pojazdów poruszających się z dozwoloną na danym odcinku prędkością. Jadąc za szybko, nie złapiemy tzw. zielonej fali. Pamiętać należy też, że policjanci znają miejsca, gdzie piraci drogowi najczęściej przekraczają prędkość. Wyposażeni w nieoznakowane radiowozy i najnowsze urządzenia pomiarowe są bezlitośni dla takich wykroczeń. Wysoki mandat, lub utrata prawa jazdy, to najmniejsza kara. Największą może być ciężkie kalectwo lub utrata życia - własnego lub niewinnych, przypadkowych osób.



