Te wrocławskie restauracje zamknęły się w tym roku. Pokonała je pandemia? [GALERIA]

Oto lista lokali, które zamknęły się w pierwszym półroczu tego roku. Nie bez znaczenia był tu okres pandemii i lockdown, który zmusił branżę gastronomiczną do przestoju i korzystania z tarcz antykryzysowych, ale nawet i one nie wystarczały na pokrycie wszystkich wydatków związanych z prowadzeniem biznesu. Oto restauracje, do których już się nie wybierzemy. Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by przeglądać dalej.