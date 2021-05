Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Te przegrane Jacka Sutryka w radzie miejskiej to dopiero początek

To było zwycięstwo jednym głosem 19 do 18, ale w bardzo prestiżowej dla władz Wrocławia sprawie – obniżce cen części biletów MPK Wrocław.



Wcześniej opozycja w radzie miejskiej zjednoczyła się i z poparciem kilku radnych z Forum Jacka Sutryka Wspólna Sprawa, już zdecydowaną większością głosów 22 do 15, odwołała Jarosława Charłampowicza ze stanowiska przewodniczącego rady miejskiej między innymi za - jak to określił Piotr Uhle, przewodniczący klubu Nowoczesnej - systemowe kneblowanie i wypychanie na margines wszystkich, którzy posiadają własne zdanie.



Tomasz Hanczarek z klubu Współczesny Wrocław, określił Charłampowicza „przewodniczącym rady tylko z nazwy”. Zarzucił mu współpracę i działanie głównie na rzecz prezydenckiego klubu. Poszło też o nieudaną próbę wygaszenia mandatu Macieja Zielińskiego, skonfliktowanego z Forum Jacka Sutryka, co było kolejną głośną przegraną prezydenta w radzie miejskiej.



Co prawda, nie dawno usłyszeliśmy od jednego z radnych ze Współczesnego Wrocławia, że wspólne popieranie przez radnych opozycji z różnych przyczyn jakiejś propozycji w kontrze do stronnictwa prezydenckiego, nie znaczy, że powstaje jakakolwiek stała współpraca. Zacytował przy tym klasyka – nie ma koalicji na opozycji. Z drugiej jednak strony pokazali, że są w stanie – ponad politycznymi podziałami - postawić na swoim.



