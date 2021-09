Oto najlepiej zaszczepione gminy na Dolnym Śląsku

W 35 gminach na Dolnym Śląsku (na 169) w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest już więcej niż połowa mieszkańców. Wśród prymusów są samorządy, których ten odsetek przekroczył 60 proc. lub jest bliski tego pułapu.



W całej Polsce w pełni zaszczepiło się ponad 19,03 mln - wynika danych przekazanych przez resort zdrowia (sobota 11 września). Co istotniejsze, poinformowano też, że dotąd zakaziło się zaledwie 0,06 proc. osób w pełni zaszczepionych.



Wprawdzie rząd nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ewentualnych obostrzeń w czasie spodziewanej, jesiennej fali pandemii. Jednak z dotychczasowych zapowiedzi ministra zdrowia, wynika, że zależnie od liczby zakażonych, będą one wprowadzane lokalnie. Im więcej więc osób wyszczepionych w poszczególnych gminach w jednym powiecie, tym mniejsze ryzyko, że zostanie on objęty obostrzeniami.



Na kolejnych stronach pokazujemy 20 dolnośląskich gmin w których zaszczepiło się najwięcej osób i które mają największe szanse uniknąć kolejnego lockdownu. Uszeregowaliśmy je od najmniejszego do największego odsetka wyszczepionych osób.