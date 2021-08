Największy na świecie Zeppelin nad Wrocławiem. Sprawdź, kiedy

Od ponad 120 lat te gigantyczne statki powietrzne fascynują ludzi na całym świecie. Na przełomie lipca i sierpnia nad Wrocławiem latał sterowiec firmy GoodYear. We wrześniu największy Zeppelin na świecie, przeleci nad Wrocławiem, Gliwicami, Bielsko-Białą, Częstochową i Katowicami. Będzie to Zeppelin ZF, należący do niemieckiego producenta części motoryzacyjnych ZF Friedrichshafen AG.



O historii związanej z powstaniem i budową Zeppelinów, a także o samym Zeppelin ZF, który pojawi się nad Polską oraz o jego lotach nad Wrocławiem piszemy na kolejnych stronach. Wyjaśniamy też, na jakich zasadach będzie się można przelecieć tym gigantem. Zobacz, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.