Gdzie na lody we Wrocławiu? Te lodziarnie oceniane są najlepiej [SPRAWDŹ]

WEEKEND Gdzie na lody we Wrocławiu? Te lodziarnie oceniono najwyżej! [SPRAWDŹ]

Lody to jeden z tych smakołyków, które w upalne dni są szczególnie pożądane. Można oczywiście kupić lody ze sklepu, ale nie brakuje przecież miłośników tradycyjnych lodów gałkowych czy tych kręconych z automatu. Które lodziarnie są najlepiej oceniane przez internautów we Wrocławiu i gdzie polecają się wybrać smakosze? Sprawdziliśmy to dla Was i na bazie kilku rankingów stworzyliśmy te zestawienie. Zobaczcie, gdzie szukać słodkiej (no może nie zawsze) ochłody.