Cudowne, wieczorne niebo nad Wrocławiem. Bajkowe zdjęcia Czytelników [ZOBACZ]

Po deszczowej, a momentami burzowej środzie, wieczorem pogoda postanowiła wynagrodzić nam kiepski dzień. Wyszło słońce, a wieczorne niebo nad Wrocławiem i okolicami zachwycało kolorami. Do niezwykłego spektaklu na niebie mogły się także przyczynić masy powietrza, które we wtorek napłynęły nad Polskę znad Sahary. Jak informowało IMGW niosły ze sobą także saharyjski pył. Jeszcze w środę przemieszczały się one nad Polską. W mediach społecznościowych zachęciliśmy Was do przesłania zdjęć wieczornego nieba z Waszej okolicy. Odzew był fantastyczny, zobaczcie najciekawsze fotografie na kolejnych slajdach.