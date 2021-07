Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/11]

Bezpieczeństwo na placach zabaw. Na co powinni zwracać uwagę rodzice?

Pogoda zachęca do spędzania czasu na placach zabaw. Podpowiadamy na co zwracać uwagę, aby korzystanie z placów zabaw było bezpieczne. Dowiesz się także do kogo zwrócić się z prośbą o kontrolę, wymianę piasku i co mówią na temat bezpieczeństwa obowiązujące przepisy.



Zobacz na kolejnych slajdach na co uważać, aby korzystanie z placu zabaw było bezpieczne - posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami