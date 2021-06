Ale upał! Ile stopni odnotowano we Wrocławiu, które lata były rekordowe? [SPRAWDŹ]

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Te upały były rekordowe! Najgorętsze lata we Wrocławiu

Dolny Śląsk należy do jednych z najbardziej gorących regionów w całej Polsce, a Wrocław często bije rekordy temperatur. W minioną sobotę - 19 czerwca 2021 odnotowano we Wrocławiu 33,5 stopnia, w niedzielę jest jeszcze minimalnie cieplej. Sprawdziliśmy jakie lata były najgorętsze w naszym mieście.



Jesteście ciekawi kiedy to było i jak wyglądały najgorętsze lata we Wrocławiu? Zobaczcie w naszej galerii - możesz poruszać się po niej za pomocą strzałek, myszki albo gestów na smartfonie.



Zestawienie zostało opracowane na podstawie danych historycznych, udostępnionych na stronie weatheronline.pl