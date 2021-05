Zwłoki mężczyzny znalezione w kąpielisku pod Wrocławiem

Kąpielisko powstało na terenie dawnej kopalni żwiru i piasku w Paniowicach w gminie Oborniki Śląskie. W miniony czwartek, 13 maja, pracownicy kąpieliska zauważyli zwłoki pływające w wodzie. Jak się dowiadujemy, było to ciało mężczyzny, z wyglądu 25-30 lat. Miał tylko buty na nogach.

Stan zwłok wskazywał, że do tragedii doszło kilka miesięcy temu, być może nawet w ubiegłym roku. Ale to tylko wstępne oceny. Na szczegółowe dane przyjdzie poczekać do sekcji zwłok. Kim jest mężczyzna? Nie wiadomo. Policja próbuje ustalać jego tożsamość. Analizowane są wszystkie zgłoszone zaginięcia młodych mężczyzn.

Dlaczego mężczyzna miał na nogach tylko buty? Co z odzieżą? Jak się dowiadujemy, w pobliżu zbiornika znaleziono ubranie, najprawdopodobniej tego mężczyzny. Nie było w nim żadnych dokumentów, ani niczego, co by pomogło w identyfikacji.