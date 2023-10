Żużlowa giełda transferowa 2024: Oni zmienią klub w listopadowym okienku

Wiktor Przyjemski (Polonia Bydgoszcz – Motor Lublin) Chrapkę na najzdolniejszego juniora w 1. Lidze Żużlowej miało kilka klubów PGE Ekstraligi, m.in. Sparta Wrocław i Apator Toruń. Ostatecznie 18-latek, który opuszcza swoją macierzystą Polonię Bydgoszcz, przeniesie się do ekipy mistrza Polski, czyli Motoru Lublin.

Jakub Miśkowiak (Włókniarz Częstochowa --> Stal Gorzów) Miśkowiak w Gorzowie będzie zawodnikiem U-24. Zastąpi w tej roli Wiktora Jasińskiego, który przenosi się do pierwszoligowej Arged Malesy Ostrów.

Mads Hansen (Wybrzeże Gdańsk --> Włókniarz Częstochowa) Hansen we Włókniarzu Częstochowa ma zastąpić Jakuba Miśkowiaka, który przenosi się do Stali Gorzów. Kilka dni temu w mediach można było przeczytać, że Duńczyk otrzymał też oferty z 1. Ligi Żużlowej i wciąż zastanawia się, czy jest gotowy na jazdę w PGE Ekstralidze.

Andrzej Lebiediew (Wilki Krosno --> Unia Leszno) W sezonie 2023 Lebiediew po kilku latach przerwy wrócił do PGE Ekstraligi, jednak jego Wilki Krosno po jednym roku pożegnały się z elitą. W przyszłym sezonie nie zabraknie w niej Łotysza, który zwiąże się z Unią Leszno.

Piotr Pawlicki (Sparta Wrocław --> Falubaz Zielona Góra)

We Wrocławiu jeździł przez jeden rok, zrobił swoje, był mocnym ogniwem drugiej linii. Teraz dołączy do wracającego do PGE Ekstraligi Falubazu Zielona Góra i ponownie będzie jeździł w jednym zespole ze swoim bratem Przemysławem.