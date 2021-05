Zuchwała kradzież luksusowego auta pod Wrocławiem. Przyszli jak po swoje! [NAGRANIE]

- Pragniemy udostępnić nagrania, nagłośnić całą sytuację. Publikacja nagrań mogłaby pomóc w identyfikacji sprawców. Proceder musi zostać nagłośniony i chcę zrobić wszystko, aby to się skończyło, bo utrata poczucia bezpieczeństwa i bezsilność zmusza nas do szukania pomocy w mediach. Złodzieje są bezkarni, wchodzą na nasze podwórka jak do siebie i wyjeżdżają naszymi autami jak swoimi Zajmuje im to mniej niż minutę – mówi okradziona wrocławianka.