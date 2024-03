Zorganizowana grupa przestępcza wyłudziła 17 mln zł ze Starej Kopalni w Wałbrzychu! W tle m.in. pranie brudnych pieniędzy Adrianna Szurman

Sprawę potężnego przekrętu finansowego w Starej Kopalni w Wałbrzychu bada obecnie Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Sumy są szokujące. W Starej Kopalni w Wałbrzychu działała zorganizowana grupa przestępcza, która wyłudziła w sumie 17 mln zł! Na trop afery wpadł Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i to on zaalarmował prokuraturę.