Znów ruszyła rekrutacja do żłobków we Wrocławiu. Ile zostało miejsc?

Magistrat uruchomił po blisko trzytygodniowej przerwie internetowy system rekrutacji do żłobków. W jej trakcie zaktualizowano informacje w systemie o nowych żłobkach i grupach wiekowych. Teraz rodzice mogą zobaczyć stan wolnych miejsc na 1 września, oraz swoją pozycję na liście oczekujących.

Obecnie w systemie widnieją 2262 miejsca w placówkach publicznych i 3884 w placówkach niepublicznych i tyle samo będzie dostępnych od 1 września. Przed rodzicami starającymi się o miejsce dla swojego dziecka, jeszcze dwie przerwy w działalności systemu rekrutacyjnego.

- 8 czerwca wstrzymamy możliwość logowania się do systemu. W tym czasie będzie przydzielał miejsca oczekującym w taki sposób, by jak największa liczba dzieci została zakwalifikowana. Wyniki kwalifikacji będą znane 1 lipca, do 8 lipca rodzice będą mieli czas na złożenie dokumentów a do 16 lipca czas na podpisanie umowy. Ostatnia przerwa w działaniu systemu - od 9 do 15 lipca przywróci system do trybu rekrutacji ciągłej – wyjaśnia Agata Dzikowska z biura prasowego urzędu miasta.