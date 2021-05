Znamy szczegóły śmiertelnego wypadku kolarza koło Sobótki

Nowe światło na wypadek rzucił jeden z organizatorów wyścigu Bartosz Huzarski. Okazało się, że do wypadku doszło na prostej drodze.

- Wypadek miał miejsce na prostym technicznie odcinku drogi o idealnej nawierzchni. Przy drodze nie było żadnego drzewa, znaku, krzaków. Nic ... asfalt i pola. I jeden przejazd z drogi na pole. Ogólnie zwany przepustem, ale to nie był taki betonowy, ciężki wystający pod drogę przepust, to był kawałek rury zasypany ziemią z ułożonym na górze obrzeżem z kostki brukowej - napisał Huzarski na swoim Facebooku. Jak zauważył - pół metra dalej, albo pół metra bliżej kolażowi zapewne nic by się nie stało.

Co się zatem stało, że tak doświadczony zawodnik upadł na stosunkowo łatwym fragmencie?

- Byłem tam wieczorem, zastanawiałem się jak to możliwe, jak to się stało?. Defekt koła, jakieś zawodnicze przepychanki? Widziałem tysiące niebezpiecznych miejsc na wyścigach ale temu w 10 stopniowej skali nie dałbym nawet dwóch punktów. Dopiero po rozmowie z naocznym świadkiem dowiedziałem się jak to się stało - stwierdził Huzarski, ale jednocześnie dodał, że "szczegóły zachowa dla siebie, rodziny zmarłego i odpowiednich służb". Zapewnił jednocześnie, że w wypadku nie brały udziału osoby trzecie.