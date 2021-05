"Znak drogowy mało mnie nie zabił!". Wypadek na moście Uniwersyteckim we Wrocławiu

Maciej Paluszyński twierdzi, że jest poobijany, a rower musiał oddać do serwisu, bo uszkodzone jest przednie koło.

"Jeżeli rzeczywiście doszło do niebezpiecznej sytuacji i ktokolwiek ucierpiał, powinien niezwłocznie się zgłosić z notatką policyjną lub bez do generalnego wykonawcy, czyli Pro Tra Building. Jest w tym miejscu monitoring" - mówi Bartosz Nowak, rzecznik Wrocławskich Inwestycji, które nadzorują remont mostów Pomorskich. - "My ze swojej strony również poprosimy o wyjaśnienia, bo wykonawca jest zobowiązany do tego, by zapewnić bezpieczną organizację ruchu zastępczego w ramach każdego kontraktu."