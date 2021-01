Zmiany w radzie miejskiej. Jacek Sutryk szybko stracił większość

Maciej Zieliński, wielokrotny koszykarski mistrz Polski i trzykrotnie wybierany do Rady Miejskiej, opuścił szeregi klubu radnych Forum Jacka Sutryka – Wrocław Wspólna Sprawa, wzmacniając klub radnych Współczesny Wrocław. Transfer byłego posła Platformy Obywatelskiej zburzył kruchą prezydencką większość w Radzie.

Jacek Sutryk utracił większość w Radzie Miejskiej Wrocławia

Klub radnych Współczesny Wrocław liczy od dziś już czterech członków – Tadeusza Grabarka, Michała Górskiego, Tomasza Hanczarka i Macieja Zielińskiego.

– To dla nas zaszczyt, że Maciej Zieliński zdecydował się na dołączenie do naszego klubu. Chcemy budować szeroką ofertę programową, a szczególnie ważne w czasach pandemii jest zachęcanie wrocławian do aktywności fizycznej. Maciej Zieliński będzie tu niezastąpiony jako ekspert – komentuje Tadeusz Grabarek, przewodniczący klubu Współczesny Wrocław.

Za sprawą transferu Macieja Zielińskiego do Współczesnego Wrocławia, prezydent Jacek Sutryk utracił większość w Radzie Miejskiej liczącej 37 osób. Teraz Forum Jacka Sutryka Wspólna Sprawa liczy 18 radnych. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości ma 9 członków, klub Nowoczesnej to sześciu radnych, a Współczesny Wrocław do którego przeszedł Maciej Zieliński na czterech członków. Razem opozycyjne kluby liczą 19 radnych.

Sam Maciej Zieliński tłumacząc swoją decyzje mówi bardziej jak koszykarz niż polityk.