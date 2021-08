Zlikwidowano poranne połączenia do Oleśnicy. "Nie ma jak dojechać do pracy!"

"Moja żoną jest pielęgniarką. Codziennie podróżowała pociągami Polregio, aby zdążyć na 6 do pracy. Wcześniej pociąg z Długołęki wyjeżdżał o godz. 5.32 i już o 5.40 był na stacji Oleśnica Główna. Teraz, po zmianach, jedyne pociągi z Długołęki to te o godz. 5.50, 5.59 i 6.08. Jakim cudem ludzie mają zdążyć do pracy? Wcześniej nie ma żadnego pociągu kursującego tą trasą. Ponadto jaki sens jest puszczać trzy pociągi w tym samym kierunki co 6-7 minut?" - pyta Leszek Szczytowski, mieszkaniec Długołęki.