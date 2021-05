"Zjednoczona opozycja" zmusi Jacka Sutryka do obniżek cen biletów MPK?

Zjednoczona przeciwko Jackowi Sutrykowi opozycja w radzie miejskiej chce przeforsować powrót do poziomu cen biletów MPK z ubiegłego roku. Projekt uchwały cofającej podwyżki cen biletów MPK Wrocław, które obowiązują od początku roku, złożyli radni PiS. Wszystko wskazuje na to, że po nieudanej próbie zablokowania podwyżek, tym razem w radzie miejskiej, zawiąże się szeroka, doraźna koalicji ponad politycznymi podziałami, która przeforsuje tym razem obniżkę cen biletów do poziomów z zeszłego roku.

Przypomnijmy, 1 stycznia ceny jednorazowych biletów podskoczyły z 3,40 do 4,60 zł. W przypadku przejazdówek imiennych okresowych, cena biletu 7-dniowego z 30 zł wzrosła do 38 zł, a na przykład cena biletu 30-dniowego na wszystkie linie z 90 zł do 110 zł. - Uważamy, że zeszłoroczne podwyżki cen biletów MPK były nieprzemyślane, szkodliwe i wprowadzone bez koniecznej analizy ich ewentualnych skutków. Chcemy ich cofnięcia i debaty nad pogarszającą się sytuacją finansową MPK Wrocław – powiedział Piotr Uhle, przewodniczący klubu radnych Nowoczesnej. Wskazał na drastyczny spadek sprzedaży biletów w pierwszych miesiącach tego roku, spowodowany podwyżkami. - Podwyżka cen biletów MPK ma katastrofalny wpływ na wrocławską komunikację zbiorową. Zamiast spodziewanych 60 mln złotych wpływów ze sprzedaży biletów mamy zaledwie 40 mln złotych. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, to do końca roku dziura może sięgnąć nawet 50 mln złotych. Sprzedaż biletów spadła aż o około 40 procent - wyliczał na konferencji prasowej.

Towarzyszący mu Michał Górski z klubu Współczesny Wrocław podkreślił nielogiczność podwyżek opłat za komunikację miejską wprowadzonych wraz z podwyższeniem opłat za parkowanie. - Najpierw powinno się poprawić funkcjonowanie komunikacji miejskiej we Wrocławiu, a ta pozostawia sporo do życzenia, a dopiero potem proponować podwyżki – powiedział Górski. Zaapelował do wszystkich radnych, nie tylko z klubów opozycyjnych wobec Forum Jacka Sutryka do opracowania programu naprawczego dla MPK Wrocław. Z deklaracji radnych wynika, że zarówno Nowoczesna jak i Współczesny Wrocław poprą projekt uchwały PiS obniżającej ceny biletów MPK do poziomów sprzed 1 stycznia. - Namawiam wszystkich radnych, także z klubu prezydenta, by też zagłosowali za obniżką - powiedział Piotr Uhle.

Przewodniczący klubu radnych PiS nie kryje zadowolenia z tych deklaracji. - Cieszy mnie to poparcie. Nasza uchwała to przecież ratunek dla MPK Wrocław pogrążającego się w finansowej zapaści. Obniżka cen biletów spowoduje powrót wrocławian do autobusów i tramwajów - mówi Michał Kurczewski.

Co dokładnie zawiera projekt uchwały obniżającej ceny biletów? Projekt uchwały, który zgłosili jeszcze w marcu, zakłada obniżkę cen biletów jednorazowych, oraz czasowych do poziomu ubiegłorocznego. Ceny pozostałych biletów - imiennych, na okaziciela, aglomeracyjnych imiennych, grupowych, miałyby pozostać na obecnym poziomie. Radni PiS uzasadniając swój projekt podparli się danymi, obrazującymi wyraźny spadek pasażerów w czasie pandemii koronawirusa. Od marca 2019 roku do lutego 2020 roku z komunikacji miejskiej skorzystało 193 mln pasażerów, natomiast od marca 2020 roku do lutego 2021 roku ta liczba spadła do zaledwie 90 mln. - Obniżenie cen biletów ma za zadanie przywrócić liczbę pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej do poziomów sprzed pandemii koronawirusa, a co za tym idzie pomóc przywrócić utracone przychody - argumentuje Michał Kurczewski. To kolejna próba cofnięcia podwyżek w MPK przegłosowanych w lipcu ubiegłego roku. Wcześniej - w listopadzie - podwyżki próbowali zablokować zieloni zgłaszając projekt uchwały "Stop kosmicznych podwyżkom w MPK". Jednak Jacek Sutryk mógł wtedy liczyć na większość w radzie, a poza tym Nowoczesna w zdecydowanej większości nie poparła obniżek i pomysł przepadł. W najbliższy czwartek, jeżeli cała opozycja zagłosuje zgodnie za uchwałą PiS-u, jest duża szansa na obniżenie cen biletów MPK do poziomów z 2020 roku.

