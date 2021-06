Zielony pudel w polu rzepaku. Takie cuda na Dolnym Śląsku! [ZDJĘCIA]

"To nie plotki, że w rzepaku stoi, taki piesek słodki, który zmysły koi" - napisał pod zdjęciem przedstawiającym zielonego pudelka w morzu kwitnącego na żółto rzepaku jego autor.

Jeśli komuś to zdjęcie skojarzyło się z "zagajnikiem miłości", sfotografowaną także z drona zieloną wyspą w kształcie serca otoczoną kwitnącym rzepakiem, na której punkcie dwa lata temu oszalał cały świat, to całkiem słusznie. Bo autor jednego i drugiego zdjęcia jest ten sam. To Jan Ulicki, fotograf z Krakowa, znany z przepięknych zdjęć krajobrazu.

Pudelka, tak jak wcześniej serce, wypatrzył również na Dolnym Śląsku