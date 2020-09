Zielone światło dla dociągnięcia S3 do granicy z Czechami

Jest zielone światło dla budowy ostatniego odcinka drogi ekspresowej S3 od Kamiennej Góry do Lubawki na granicy z Czechami. Jarosław Obremski Wojewoda Dolnośląski podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. - Decyzja umożliwia przejęcie terenu pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawcy rozpoczęcie prac – wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu. W ubiegłym tygodniu ruszyła budowa odcinka S3 od węzła Bolków do Kamiennej Góry wraz z budową najdłuższego tunelu drogowego w Polsce.Co dokładnie powstanie między Kamienną Górą i Lubawką, ile będzie kosztować i kiedy pojedziemy ostatnim odcinkiem S3 do Czech, o tym piszemy na kolejnych stronach.

GDDKiA