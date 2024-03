Zdjęcia Wrocławia z przełomu wieków. Mnóstwo rzadkich i nostalgicznych fotografii Jerzy Wójcik

To był wyjątkowy czas we Wrocławiu. Miasto i jego mieszkańcy dopiero otrząsnęło się po powodzi tysiąclecia. Wciąż trwały prace przy odbudowie, ale jednocześnie także wyburzaniu kamienic, na których remont nie było pieniędzy w miejskiej kasie. Miasto myślami było już przy roku 2000 i organizacji obchodów milenium Wrocławia. Mamy dla Was wyjątkowe zdjęcia z końca burzliwych lat 90 i samego początku nowego wieku. Powstawały do wydania papierowego i do tej pory nie były publikowane w internecie, część z nich nie trafiło także na łamy tradycyjnej gazety. Zobaczcie te unikatowe kadry naszych fotoreporterów.